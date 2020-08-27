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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

Kameralar karşısındaki vücut dilleriyle sık sık gündeme oturan Donald Trump ve Melania Trump, canlı yayındaki hareketleriyle yeniden gündeme oturdular. ABD'deki seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası eşini tebrik etmek için kürsüye çıkan Trump ile aralarında yaşananlar ise dünyada gündem yarattı.

Giriş Tarihi: 27.08.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 10:18
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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump, yaptığı hareket ile yeniden gündeme oturdu.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'a destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bak��şlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı dudaklarından öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.

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Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.