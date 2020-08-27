Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hareketi olay oldu! Canlı yayında…

Kameralar karşısındaki vücut dilleriyle sık sık gündeme oturan Donald Trump ve Melania Trump, canlı yayındaki hareketleriyle yeniden gündeme oturdular. ABD'deki seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası eşini tebrik etmek için kürsüye çıkan Trump ile aralarında yaşananlar ise dünyada gündem yarattı.