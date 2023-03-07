Doktorlar hiç şans vermemişti! Dünyanın en erken doğan ikizleri 1 yaşında! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler

Rajendram, yoğun kanamaya rağmen bebekleri birkaç saat daha "içeride tutmayı başardığını" söyledi. 22 haftalık periyoda girmesinden kısa bir süre sonra da bebekler dünyaya geldi. Kız bebek olan Adiah, 330 gr ve erkek kardeşi Adrial de 420 gr doğdu. Toplamda 750 g ağırlık ile, şimdiye kadarki en hafif ikizler olarak doğdular. Adiah ve Adrial, başlangıçtaki ciddi sağlık sorunlarına rağmen şimdi bir yaşındalar.