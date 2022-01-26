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Haberler Galeri Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? "Gerçek bir insanlık trajedisi"

Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? "Gerçek bir insanlık trajedisi"

Yeni teknolojiler kullanan bilim insanları, "Gizemli Kadın" olarak adlandırılan bir Mısır mumyasının karnındaki fetüsü ortaya çıkardı. Bebeğin 2 bin yıl boyunca bozulmadan kaldığını açıklayan uzmanlar, mumyanın ölüm nedeni hala beliryemediklerini, ancak gerçek bir insanlık trajedisine ışık tuttuklarını söyledi. Peki bebek yıllarca bozulmadan nasıl günümüze kadar geldi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 10:47
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Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? Gerçek bir insanlık trajedisi

2 BİN YILDAN FAZLA BİR SÜRE BOYUNCA KORUNDU
Mısırlı bir mumyanın karnında bulunan bir fetüsün, kadının vücudunun çürürken asitlenmesi nedeniyle 2 bin yıldan uzun bir süre boyunca korunduğu belirtildi.

Polonya'daki Varşova Üniversitesi'nden araştırmacılar, geçen yılın Nisan ayında CT ve X-ray taramaları kullanarak doğmamış çocuğun kalıntılarının varlığını ortaya çıkardı.

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Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? Gerçek bir insanlık trajedisi

Journal of Archaeological Science adlı bilimsel dergide yakın zamanda yayımlanan çalışmada mumya ile ilgili araştırmanın yeni bulguları paylaşıldı.

Bilim insanları, söz konusu kadın mumyasının içerisinde bir fetüs içeren ilk örnek olduğunu söyledi. Ayrıca mumyanın, Aralık 1826'da Varşova Üniversitesi'ne bağışlayan Jan Wężyk–Rudzki tarafından Mısır'dan satın alındığı aktarıldı.

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Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? Gerçek bir insanlık trajedisi

Kadın mumyası ve doğmamış çocuğu hakkındaki çalışma, Polonya'nın Varşova Üniversitesi'nden arkeolog ve paleopatolog Marzena Ożarek-Szilke ve meslektaşları tarafından üstlenildi.

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Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? Gerçek bir insanlık trajedisi

HALA BİRÇOK BELİRSİZLİK VAR
Bununla birlikte, "Gizemli Kadın" olarak adlandırılan yetişkin mumyaya ilişkin hala birçok belirsizlik bulunuyor. Uzmanlar onun kim olduğundan ve MÖ 1. yüzyılda yirmili yaşlarında ölümüne tam olarak neyin sebep olduğundan emin değil.

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Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? Gerçek bir insanlık trajedisi

Araştırmacılar mumyanın mezarının yerinin bile tam olarak bilinmediğini vurgularken, bazı kayıtların onun Teb'deki kraliyet mezarlarında, bazılarının ise Giza'nın Keops Piramidi'nde bulunduğunu gösterdiğini belirtti.