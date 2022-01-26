26 Ocak 2022, Çarşamba
Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? "Gerçek bir insanlık trajedisi"
Yeni teknolojiler kullanan bilim insanları, "Gizemli Kadın" olarak adlandırılan bir Mısır mumyasının karnındaki fetüsü ortaya çıkardı. Bebeğin 2 bin yıl boyunca bozulmadan kaldığını açıklayan uzmanlar, mumyanın ölüm nedeni hala beliryemediklerini, ancak gerçek bir insanlık trajedisine ışık tuttuklarını söyledi. Peki bebek yıllarca bozulmadan nasıl günümüze kadar geldi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 10:47
- 1
- 175
- 2
- 175
- 3
- 175
- 4
- 175
- 5
- 175