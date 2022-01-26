Doğmamış çocuğuyla mumyalandı: 2 bin yıl nasıl bozulmadan kaldı? "Gerçek bir insanlık trajedisi"

HALA BİRÇOK BELİRSİZLİK VAR

Bununla birlikte, "Gizemli Kadın" olarak adlandırılan yetişkin mumyaya ilişkin hala birçok belirsizlik bulunuyor. Uzmanlar onun kim olduğundan ve MÖ 1. yüzyılda yirmili yaşlarında ölümüne tam olarak neyin sebep olduğundan emin değil.