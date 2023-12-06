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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana çocuk, yaşlı demeden Gazze'de sistematik bir soykırıma girişti. Özellikle ABD ve Batı'dan güç devşiren katil İsrail, Müslüman yurdu Filistin'de dünyada eşine zor rastlanır bir katliam sergiliyor. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile "Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması için büyük bir çaba harcıyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulmayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı. Şimdi ise sıra Netanyahu'da. İşte haberin detayları…

Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 08:53
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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç, 1992-1995 yılları arasında Bosna'da gerçekleşen katliamların bir numaralı sorumlusuydu. 2001'de tutuklandı.

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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Bosna kasabı olarak bilinen Miloşeviç, 11 Mart 2006'da hücresinde ölü bulundu.

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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Bosna'daki katliamın önemli zalimlerinden biri olan Ratko Mladiç de, Srebrenitsa'da gerçekleşen katliamdan dolayı UCM'de görülen davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Vujadin Popovic de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler arasında.

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Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Sırp bir albay olan ve Bosna savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği kesinleşen Ljubisa Beara da Srebrenitsa davasından ömür boyu hapse mahkum edildi.