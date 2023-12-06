Diğer katiller yargılandı! Sıra ‘Gazze Kasabı’ Netanyahu’da

Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana çocuk, yaşlı demeden Gazze'de sistematik bir soykırıma girişti. Özellikle ABD ve Batı'dan güç devşiren katil İsrail, Müslüman yurdu Filistin'de dünyada eşine zor rastlanır bir katliam sergiliyor. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile "Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması için büyük bir çaba harcıyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulmayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı. Şimdi ise sıra Netanyahu'da. İşte haberin detayları…