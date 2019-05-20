Denizden çıkanları görenler inanamadı

'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerden misiniz? Bu görüntülerin ardından ikinci kez düşünmenizi öneririz. Denizden çıkan bu garip nesnelere bir türlü açıklama bulunamıyor. Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov'un paylaştığı bu fotoğraflar değil denizden çıkanları yemek, denize girmekte bile tereddüt edeceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 06:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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