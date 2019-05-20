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Denizden çıkanları görenler inanamadı

'Denizden babam çıksa yerim' diyenlerden misiniz? Bu görüntülerin ardından ikinci kez düşünmenizi öneririz. Denizden çıkan bu garip nesnelere bir türlü açıklama bulunamıyor. Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov'un paylaştığı bu fotoğraflar değil denizden çıkanları yemek, denize girmekte bile tereddüt edeceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 06:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:55
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Denizden çıkan garip canlılar
Denizden çıkan garip canlılar

Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşıyor

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Denizden çıkan garip canlılar
Denizden çıkan garip canlılar

Roman Fedortsov, Rusya'nın kuzeybatı kesimindeki liman kenti Murmansk'da bulunan bir balıkçı teknesinde çalışıyor.

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Denizden çıkan garip canlılar
Denizden çıkan garip canlılar

Fedortsov, 2016 yılında ağına takılan ilginç canlıların fotoğraflarını çekerek kişisel Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaşmaya başladı.

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Denizden çıkan garip canlılar
Denizden çıkan garip canlılar

Rus balıkçının Twitter ve Instagram hesabında yaklaşık 320 bin takipçisi bulunuyor.

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Denizden çıkan garip canlılar
Denizden çıkan garip canlılar

Roman Fedortsov'un yaptığı paylaşımları ürpertici olsa da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.