Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Yunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların 'hayalet ağ' olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi. Hayalet ağ olarak bilinen bu kullanılmayan ağlar, batıkların etrafına sarılarak dalgıçlar ve diğer deniz canlıları için ölüm tuzağı haline geliyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 19:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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