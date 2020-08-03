03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Yunanistan ile İtalya arasında bulunan İyonya Denizi'nde 1941 yılında batan ünlü İngiliz denizaltıdan, dalgıçların 'hayalet ağ' olarak adlandırdığı yarım tonluk balıkçı ağı temizlendi. Hayalet ağ olarak bilinen bu kullanılmayan ağlar, batıkların etrafına sarılarak dalgıçlar ve diğer deniz canlıları için ölüm tuzağı haline geliyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 19:38
  • 1
  • 17
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Hayalet ağlar, denizlerde ve okyanuslarda genelde kaya ve batık gemilerin etrafına dolanıyor. Plastik malzemeden yapılan bu ağlar, doğa tarafından yok edilemediği için dalgıç ve deniz canlılarının hayatlarını tehlikeye sokuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Özellikle yunus, kaplumbağa ve benzeri deniz canlıları bu hayalet ağlara takılarak ölüm tuzağında hayatının kaybediyor.

  • 3
  • 17
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

YARIM TON AĞ TEMİZLENDİ

İyonya Denizi'ndeki batık denizaltıdan yarım ton naylon balıkçı ağı temizleyen Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonu, her yıl milyonlarca deniz canlısının bu naylon hayalet ağlara sıkıştıktan sonra öldüğünü açıkladı.

  • 4
  • 17
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

Sağlıklı Denizler Girişimi organizasyonuyla, Yunan ve Hollandalı gönüllü dalgıçlar 2'nci Dünya Savaşı'nın en büyük denizaltılarından biri olan HMS Perseus'un etrafına dolanmış yarım tonluk ağları kaldırmak için Kefalonia ve Zakynthos adaları arasındaki sularda 52 metreye daldı.

  • 5
  • 17
Deniz altındaki ölüm tuzağı: Yarım ton ağ temizlendi

İngiliz HMS Perseus Aralık 1941'de bir mayına çarparak battı. Hayatta kalan tek kişi olan John Capes, Kefalonya Adası'na ulaşana kadar karanlıkta uzun süre yüzdü ve adalılar tarafından bir yıldan fazla gizlendi.