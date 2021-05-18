Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

İspanya, son bir gün içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yapan 6 bin kadar düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünün hemen ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Ceuta'ya giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ceuta'da düzeni yeniden tesis edeceğiz ve bunu en hızlı şekilde yapacağız. Her türlü zorluğa karşı kararlı ve mevcut tüm imkanlarla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 22:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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