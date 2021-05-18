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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

İspanya, son bir gün içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yapan 6 bin kadar düzensiz göçmenden 2 bin 700'ünün hemen ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Ceuta'ya giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ceuta'da düzeni yeniden tesis edeceğiz ve bunu en hızlı şekilde yapacağız. Her türlü zorluğa karşı kararlı ve mevcut tüm imkanlarla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 22:31
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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

Fas ve İspanya arasında krize neden olan göçmen akını sadece bir gün içinde ve birkaç saatte yaşananlarla birlikte büyük bir insanlık dramına dönüşmüş durumda.

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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

Bölgeden servis edilen fotoğraflarda yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya gitmeye çalışan sayısız Faslı göçmenin içinde bulunduğu yürek yakan hal tüm çıplaklığıyla görülüyor.

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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

Saatler önce bölgeye 'tedbir' amaçlı yollanan askerler artık duruma müdahale etmeye başladı. İspanya'dan 'önceliğimiz durumu normalleştirmek' açıklaması gelmişti.

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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

Ancak gelen tank görüntülerinin daha büyük bir müdahalenin habercisi olmasından korkuluyor.

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Dehşete düşüren görüntüler! Kimi yürüdü kimi yüzdü: Bir günde rekor sayı...

Son iki günde Fas'tan İspanya tarafındaki Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin sayısı 6 bini buldu. İspanyol hükümeti yasa dışı göçü durdurmak için sınıra asker gönderdi. Denizin karayla buluştuğu kıyı şeridinde tanklar görüntülendi.