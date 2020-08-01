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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...
Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Halk, ölülerini topraklarını kirlettikleri gerekçesiyle akbabalara yediriyor.
Giriş Tarihi: 01.08.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 00:48
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