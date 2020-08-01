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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Bazı ülkeler geleneklerini asırlardır yaşatıyor. Başkalarının anlamsız veya korkutucu olarak değerlendirebileceği bu gelenekler o ülkenin yerel kültürün bir parçası olma özelliği taşıyor. Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor. Halk, ölülerini topraklarını kirlettikleri gerekçesiyle akbabalara yediriyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 00:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 00:48
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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Bizim kültürümüzde cenaze törenleri oldukça şatafattan uzak ve sıradan bir şekilde geçer bildiğiniz üzere. Ama dünyada bazı kültürlerde cenaze törenleri bildiğimizin çok dışında yapılmaktadır. İşte birbirinden tuhaf cenaze törenleri...

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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Hindistan'da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip olan kişiler, görebileceğiniz en vahşi cenaze ritüelini gerçekleştiriyor.

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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Bu kişiler ölen yakınlarını "dakhma" isimli alana bırakıyor. Ve bölgede yaşayan akbabalar gelip cesedi afiyetle yiyor. Ölü bedenlerin kutsal toprağı kirlettiği düşünülüyor. Bu nedenle gömülme işlemi yapılmadan akbabalara veriliyor.

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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yavaş yavaş yer edinmeye başlanan bu ritüel, daha çok çevreyi korumak adına harekete geçirilmiş birer önlem olarak değerlendirilebilir.

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Dehşete düşüren gelenek! Ölülerini akbabalara yem yapıyorlar...

Çevre dostu cenaze olarak bilinen bu işlemde cenaze için kullanılan tüm kefen ve tabut gibi ihtiyaçlar, doğadan çözülebilen maddelerden üretiliyor.