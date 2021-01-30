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Haberler Galeri Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

SON DAKİKA: Dünya "Monoklonal antikor" mucizesini konuşuyor. "Monoklonal antikorlar" adını ilk olarak eski ABD Başkanı Donald Trump coronavirüse (Covid-19) yakalandığında uygulanan çoklu tedavi kokteylinde duymuştu. Almanya'da uygulanmaya başlayacak olan "Monoklonal antikor" tedavisi salgınla mücadele konusunda büyük umut sağlıyor. Peki, Monoklonal antikor nedir? Monoklonal antikorlar nasıl uygulanıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 21:08
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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

SON DAKİKA: Almanya, Kovid-19 aşısı teminindeki eksikliği "monoklonal antikorlara" dayalı yeni bir ilaçla telafi edeceğini, nüfusunu bu tedaviyle korumaya çalışacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetinin bu ilacı temin ettiğini ve Avrupa Birliği'nde (AB) uygulayacak ilk ülke olacağını söyledi.

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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

Ekim ayında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlar hakkında bilinenleri derledik.

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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

SON DAKİKA: MONOKLONAL ANTİKORLAR NEDİR?

Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir.

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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?

Coronavirüs (Covid-19) ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler.