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Covid-19 tedavisinde umut veren “Monoklonal antikor” mucizesi! Donald Trump'ı iyileştirmişti... | Monoklonal antikor nedir?
SON DAKİKA: Dünya "Monoklonal antikor" mucizesini konuşuyor. "Monoklonal antikorlar" adını ilk olarak eski ABD Başkanı Donald Trump coronavirüse (Covid-19) yakalandığında uygulanan çoklu tedavi kokteylinde duymuştu. Almanya'da uygulanmaya başlayacak olan "Monoklonal antikor" tedavisi salgınla mücadele konusunda büyük umut sağlıyor. Peki, Monoklonal antikor nedir? Monoklonal antikorlar nasıl uygulanıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 21:05Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 21:08