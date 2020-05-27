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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

İlk olarak aralık ayında Çin'de ortaya çıkan corona virüs dünya genelinde can almaya devem ederken 5 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi. Şi, corona virüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılmasını da istedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:24
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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

Çin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir aşama katettikten sonra yeni vakalardaki artışa çözüm bulmaya çalışırken, diğer yandan da askeri kanatta bir güçlendirme çabası içine giriyor.

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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

Merkezi Askeri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi.

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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

Şinhua haber ajansına göre Şi bu açıklamaları, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetlerinin katıldığı bir toplantıda yaptı.

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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

Şi, 2020'de ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirme hedeflerine ulaşma gereğini vurgularken, koronavirüs salgınına dair kontrolleri düzenli olarak sürdürmeye ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

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Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

Çin lideri, salgını kontrol görevlerini yerine getirme, böyle bir ortamda orduda eğitimi güçlendirme ve biyogüvenlik savunması üzerine kapasiteyi artırmaya dair askeri yardımcıların yaptığı konuşmaları dinledi.