Corona virüsün sıfır noktasından önemli karar! Çin liderinden orduya flaş talimat

İlk olarak aralık ayında Çin'de ortaya çıkan corona virüs dünya genelinde can almaya devem ederken 5 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi. Şi, corona virüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılmasını da istedi.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL