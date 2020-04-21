Corona virüsün ilacı deyip kameralar önünde içti! Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüse (covid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti. Giriş Tarihi: 21.04.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 08:08
Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yaptı.
Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina, ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.
Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.
Artemisia Çinli doktora Nobel getirmiştiÇinli bilim insanlarının Vietnam Savaşı'nda sıtma tedavisinde kullandığı artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.