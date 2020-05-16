Corona virüs salgınında flaş gelişme! Cinsel hayat uyarısı... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni gelişme ortaya çıktı. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra cinsel hayat konusunda açıklama yaptı. Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:39
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), corona virüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra cinsel hayat konusunda açıklama yaptı. Enstitü, salgın nedeniyle iki aydır eve kapanan çiftlerin kontrollü bir şekilde yeniden cinsel hayatlarına dönebileceklerini bildirdi.
RIVM'nin uyarılarına göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok. Kurum, uzun süredir saatlerce aynı ortamı paylaşan çiftler için "Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz" önerisinde bulundu. Daha önce salgından korunmak için eşlerinden, sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabileceği belirtildi.
Öte yandan 3 bine yakın corona virüs vakasının, 160 civarında Kovid-19'dan ölümün görüldüğü batıdaki komşumuz Yunanistan'ın ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri yaz turizmi. Yunanistan bu nedenle bu hafta sonu 515 plajını halka açmaya hazırlanıyor. Ama plajlarda corona virüs önlemlerine uygun hareket edilmesini sağlayacak birtakım yasaklar bulunacak.
MÜZİK DE ÇALINMAYACAK İşte Yunan yetkililerin açmaya karar verdiği halka açık plajlarda uygulayacağı kurallar: Yunan hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim kurulu, plajlarda da sosyal mesafe uygulamasının şart olduğunu söyledi. Bu nedenle plajlarda 1000 metrekare başına en fazla 40 kişi olabilecek. Ayrıca plajlarda spor yapılması, müzik çalınması, alkol satışı ve oyun oynanması da yasak kapsamına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Trump, yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirterek, bu aşıların ülke içine en hızlı şekilde ulaştırılması için "ışık hızından daha hızlı" anlamına gelen "Warp Speed" isimli bir proje başlattıklarını duyurdu.