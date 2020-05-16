Corona virüs salgınında flaş gelişme! Cinsel hayat uyarısı...

RIVM'nin uyarılarına göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok. Kurum, uzun süredir saatlerce aynı ortamı paylaşan çiftler için "Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz" önerisinde bulundu. Daha önce salgından korunmak için eşlerinden, sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabileceği belirtildi.