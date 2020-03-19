Corona virüs neden hızlı yayıldı? İtalya'dan Türkiye'ye kritik çağrı...

CİDDİYE ALMADIK



İtalyanların virüsü başta ciddiye almadığını itiraf eden Burioni "Hükûmet, ilk günlerde virüsü küçümsedi ve çok ciddiye almadı. Fakat şu anda hükûmet ve herkes ne yapılması gerekiyorsa onu tam olarak yapıyor" dedi.