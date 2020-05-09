Corona virüs kabusunda yeni gelişme! Çinli bilim insanları buldu... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çinli bilim insanları, Kovid-19 hastalarının spermlerinde yaptıkları incelemede koronavirüs tespit etti. Giriş Tarihi: 09.05.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 08:13
Çin'in Vuhan kentinde geçtiğimiz aralık ayında ilk bildirimi yapılan corona virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı şimdiye kadar dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Virüs dünya genelinde 4 milyona yakın kişiye bulaştı. Çok sayıda ülkede corona virüsle ilgili araştırma ve aşı çalışması yapılıyor.
Virüsün 80 binden fazla kişiye bulaştığı, 4 bin 600'den fazla can aldığı Çin'de bilim insanları durmaksızın araştırma yapıyor. Çinli bilim insanları son olarak Shangqiu Şehir Hastanesi'nde bir grup erkek Kovid-19 hastasını inceledi. Bu hastaların spermlerinde koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "Koronavirüsü bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı. 'JAMA Network Open' isimli dergide yayımlanan araştırmada, bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve koronavirüsün bu süreçte de spermlerde bulunduğu aktarıldı.
Tüm bunlardan yola çıkılarak, corona virüsün tıpkı AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü gibi cinsel yolla da bulaşabileceği şüphesi doğdu. Oysa şimdiye kadar virüsün ağızdan, burundan nefes yoluyla vücuda girip akciğerlere saldırdığı biliniyordu.
'Üreme sisteminde yaşayabiliyor' Çinli araştırma ekibi, "Corona virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı. Bilim insanları bu tespitin şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.