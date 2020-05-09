Corona virüs kabusunda yeni gelişme! Çinli bilim insanları buldu...

Çin'in Vuhan kentinde geçtiğimiz aralık ayında ilk bildirimi yapılan corona virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı şimdiye kadar dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Virüs dünya genelinde 4 milyona yakın kişiye bulaştı. Çok sayıda ülkede corona virüsle ilgili araştırma ve aşı çalışması yapılıyor.