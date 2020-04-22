Corona virüs faşizmi! Salgında en çok ölenler... Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Batı'da etnik azınlıklarla beyazlar arasındaki uçurum salgında en acı şekilde ortaya çıktı. ABD ve Avrupa'da en çok siyahiler, Asyalılar ve diğer etnik kökenliler ölüyor. Giriş Tarihi: 22.04.2020 07:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 07:58
Dünya yeni yılın başından itibaren yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid-19 ile mücadele ediyor. 11 Mart'ta pandemi ilan edilen salgın Batı'daki sınıf ayrımcılığı, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve yabancı düşmanlığının en acı uyugulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Kısa bir süre önce yapılan araştırmalarda ABD'nin Chicago kentinde salgında nedeniyle ölenlerin yüzde 72'sinin siyahiler olduğu belirlenmişti. Bu oran siyahilerin kent nüfusunun sadece üçte birini oluşturmasına rağmen ortaya çıkmıştı. Ya da bir diğer araştırmada İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan ilk 2 bin 249 kişinin yüzde 35'inin beyaz olmadığı belirlenmişti.
Batı medyasındaki haberlerde ise İngilizce BAMA (Siyahi, Asyalı ve Etnik Azınlıklar) olarak adlandırılan kişilerin salgına daha çok yakalanma ve beyazlara göre daha çok ölme nedenleri şöyle sıralandı...
EKONOMİK EŞİTSİZLİK Uzmanlara göre beyazlarla diğer gruplar arasında hizmetlere ulaşmada büyük adaletsizlik var.
Siyahiler ya da diğer gruplar sadece salgında değil normal şartlarda da sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.