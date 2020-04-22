Corona virüs faşizmi! Salgında en çok ölenler...

Kısa bir süre önce yapılan araştırmalarda ABD'nin Chicago kentinde salgında nedeniyle ölenlerin yüzde 72'sinin siyahiler olduğu belirlenmişti. Bu oran siyahilerin kent nüfusunun sadece üçte birini oluşturmasına rağmen ortaya çıkmıştı. Ya da bir diğer araştırmada İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan ilk 2 bin 249 kişinin yüzde 35'inin beyaz olmadığı belirlenmişti.