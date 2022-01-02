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Haberler Galeri Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

ABD yeni yıla tarihin en büyük yangın felaketini yaşayarak girdi. Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Binlerce kişi tahliye edildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. İşte felaketten kareler...

Giriş Tarihi: 02.01.2022 15:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 15:33
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Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

ABD'nin Colorado eyaletinde Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangınları kasabaların küle dönmesine, yüzlerce evin kullanılamaz hale gelmesine ve binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

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Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

Eyaletin başkenti Denver'ın kuzeyindeki Boulder ilçesinde 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

Boulder County Şerifi Joe Pell, arama operasyonunda arama-kurtarma köpeklerinin kullanılacağını belirterek, kayıp insanların arandığı bölgedeki yapıların tamamen yandığını ve küle döndüğünü söyledi.

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Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

Yangınlar nedeniyle 2 bin 428 hektar alan küle dönerken, 991 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

Yangının başlamasından bu yana bölgeden 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.