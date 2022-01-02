Colorado yeni yıla felaketle girdi! ABD tarihinin en büyük yangını kar yağışıyla söndü

ABD yeni yıla tarihin en büyük yangın felaketini yaşayarak girdi. Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Binlerce kişi tahliye edildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. İşte felaketten kareler...