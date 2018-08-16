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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 16.08.2018 11:06
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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.

Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

(CEVAPLARI FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

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Çinlilerin yaptığı test herkesi zorladı!

Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun.

(Kibrit çöplerini kırmak yasak)