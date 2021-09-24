Çin'den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

ABD ve Çin arasındaki Tayvan gerilimi artmaya devam ediyor. İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise beşi Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü. Pekin yönetimi, bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ın Çarşamba günü Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na başvurmasına tepki göstermiş ve 'Tek Çin' politikasını hatırlatmıştı.