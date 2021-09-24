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Çin'den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

ABD ve Çin arasındaki Tayvan gerilimi artmaya devam ediyor. İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise beşi Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü. Pekin yönetimi, bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ın Çarşamba günü Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na başvurmasına tepki göstermiş ve 'Tek Çin' politikasını hatırlatmıştı.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 12:02
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Çin’den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

Çin en hassas sorunu Tayvan ve müttefiki ABD'ye son iki yılın en büyük üçüncü gözdağını verdi, savaş uçağı filosunda nükleer başlık takılabilen H-6 göze çarptı.

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Çin’den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın tanımlanmış hava sahasına gönderdiği savaş uçakları arasında bombardıman, denizaltı savar ve havadan erken uyarı sistemi vardı.

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Çin’den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise beşi Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü.

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Çin’den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalara göre, adanın güneyinden doğusuna kadar uçan jetler arasında nükleer başlık takılabilen H-6 bombardıman uçağı göze çarptı.

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Çin’den flaş Tayvan hamlesi! Savaş jetleri havalandı! Dünya bu anları korkuyla izledi

Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarına telsiz mesajı gönderildi ve hava savunma sistemleri yoğun askeri hareketliliği izlemek için sevk edildi.