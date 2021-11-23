Çin'den dünyaya mesaj: Koronavirüs salgını sona eriyor

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve 20 bölgeye yayılan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs salgınında son aşamaya gelindiği bildirildi. Öte yandan Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 505 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1051 hastanın tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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