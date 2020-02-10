Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...
Son dakika haberine göre; Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı. Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı. Çin'de ölü sayısı gittikçe artarken sosyal medyada paylaşılan görüntüler insanı dehşete düşürüyor. 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin bir aileyi eve zincirlediği görülüyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 08:23Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 08:29