10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

Son dakika haberine göre; Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı. Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı. Çin'de ölü sayısı gittikçe artarken sosyal medyada paylaşılan görüntüler insanı dehşete düşürüyor. 43 bin kez izlenen bu görüntülerde, yetkililerin bir aileyi eve zincirlediği görülüyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 08:29
  • 1
  • 49
Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıktı.

  • 2
  • 49
Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirildi.

  • 3
  • 49
Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi.

  • 4
  • 49
Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 36'ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak kaydedildi.

  • 5
  • 49
Çin'den dehşete düşüren görüntü! Dünya diken üstünde...

SON 24 SAATTE 97 ÖLÜM

Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı.