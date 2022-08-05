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Haberler Galeri Çin Tayvan'ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD'ye mesajını verdi

Çin Tayvan'ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD'ye mesajını verdi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı geniş çaplı askeri tatbikatlarla adayı baskı altına aldı. Ayrıca Çin yönetimi, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine (MEB) atılan füzeler de dahil olmak üzere Tayvan'ı hedef alan askeri tatbikatlarının "önemli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 12:49
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Çin Tayvan’ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD’ye mesajını verdi

Pekin yönetimi, Tayvan'ı çevreleyen altı bölgede yürüttüğü eş zamanlı tatbikatlarla, egemenlik ihtilafı içindeki tarafların uzun yıllar barış halinin korunmasını sağlayan fiili deniz ve hava hattının ötesine geçerek, statükoyu güç yoluyla değiştirebileceği mesajını veriyor.

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Çin Tayvan’ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD’ye mesajını verdi

Çin'e ait savaş uçakları ve gemileri, 1955'te ABD tarafından fiili deniz ve hava hattı olarak belirlenen, Tayvan Boğazı'nı ikiye ayıran Orta Çizgi'yi geçerken, 1995-1996'daki İkinci Boğaz Krizi'nden beri ilk kez Tayvan Adası yakınlarına güdümlü füzeler fırlattı.

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Çin Tayvan’ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD’ye mesajını verdi

Tayvan Ulusal Savunma Bakanlığı, dün, tatbikatın ilk gününde, Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirdi.

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Çin Tayvan’ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD’ye mesajını verdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yayınlanan videolarda "Dongfeng 15-B" tipi kısa menzilli güdümlü füzelerin ateşlendiği görüldü.

Ayrıca Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinden ateşlenen PCL-191 roketleri, adanın Çin kontrolündeki Pingtan Adası açıklarına düştü.

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Çin Tayvan’ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD’ye mesajını verdi

22 UÇAK ORTA ÇİZGİ'Yİ GEÇTİ
Tatbikatın ilk gününde çok sayıda Çin savaş uçağı ve gemisi, Tayvan Boğazı'nda iki ülkenin etki alanlarını sınırladığı kabul edilen orta çizgiyi geçti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatlar sırasında 22 Çin savaş uçağının orta çizgiyi geçtiğini bildirdi. Bunlar arasında 12 "SU-30", 8 "J-11" ve 2 "J-16" savaş uçağı olduğu bilgisi aktarıldı.