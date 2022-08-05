Çin Tayvan'ı çepeçevre sardı! Denizden ve havadan askeri güç gösterileri ABD'ye mesajını verdi

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı geniş çaplı askeri tatbikatlarla adayı baskı altına aldı. Ayrıca Çin yönetimi, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine (MEB) atılan füzeler de dahil olmak üzere Tayvan'ı hedef alan askeri tatbikatlarının "önemli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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