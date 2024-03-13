Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

Caşın, "Nükleer silahın hiçbir zaman kazananı olmayacak. Küba krizinde Türkiye en kritik ülkeydi. Bugünkü kriz çok daha farklı ama yine ben burada Türkiye'nin bir arabulucu NATO ülkesi olarak böyle bir nükleer tırmanmada en önemli ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem de NATO ile çok iyi konuşabilen dünyadaki sayılı liderlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.