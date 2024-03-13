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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası
Dünyanın Nükleer site haritası paylaşıldı. İnsanlığın güvenliğini tehdit eden nükleer silah sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Özellikle Çin son rakamlara bakıldığında Fransa ve İngiltere'yi geride bırakarak 3. Sıraya yerleşti. İşte Dünyanın merak edilen nükleer silah haritası…
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Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:20Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:20