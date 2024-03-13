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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

Dünyanın Nükleer site haritası paylaşıldı. İnsanlığın güvenliğini tehdit eden nükleer silah sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Özellikle Çin son rakamlara bakıldığında Fransa ve İngiltere'yi geride bırakarak 3. Sıraya yerleşti. İşte Dünyanın merak edilen nükleer silah haritası…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:20
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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

Dünya üzerinde 9 ülkede nükleer silah bulunuyor. Ülke güvenliği tehdit eden unsurlara karşı caydırıcı güç olarak bulundurulan Nükleer silahların her gecen yıl sayısı hızla artmaya devam ediyor. Kullanıldığında milyonlarca kişinin ölümüne ve yüzyıllar boyunca yaşamın yeniden oluşmasını engelleyen bu silah gücü, insanlık adına ciddi tehdit oluşturuyor.,

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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

Başta Rusya ve Amerika da binleri geçen rakam diğer ülkelerde yüzlü rakamlarla telaffuz ediliyor. İşte ülke ülke nükleer silaha sahip ülkeler ve nükleer silah sayıları…

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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

NÜKLEER SİLAHIN HİÇBİR ZAMAN KAZANANI OLMAYACAK!

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

Caşın, "Nükleer silahın hiçbir zaman kazananı olmayacak. Küba krizinde Türkiye en kritik ülkeydi. Bugünkü kriz çok daha farklı ama yine ben burada Türkiye'nin bir arabulucu NATO ülkesi olarak böyle bir nükleer tırmanmada en önemli ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem de NATO ile çok iyi konuşabilen dünyadaki sayılı liderlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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Çin hızla sayıyı artırıyor! Nükleer silah sayısında Fransa’yı geride bıraktı! İşte dünyanın nükleer silah haritası

HANGİ ÜLKEDE KAÇ TANE NÜKLEER SİLAH BULUNUYOR!