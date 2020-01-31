Çin çaresiz! Ölenleri yakıyorlar... Dünyayı korkutan koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çinli yayın kuruluşları, hükûmetin gerçek rakamları gizlediğini ve cesetlerin kayıtlara geçmeden yakıldığını duyurdu. Giriş Tarihi: 31.01.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 08:50
Vuhan'da başlayıp şu ana kadar 22 ülkede binlerce kişiye ulaşan koronavirüs ile ilgili şüpheler sürekli artıyor. Toplu ölümlerin başlamasıyla birlikte şeffaflık sözü vererek bilgileri paylaşacağını aktaran Çin hükümetinin, gerçek rakamları açıklamadığı iddia edildi.
Çince haber sitesi "Initium", Vuhan'daki ölü yakma merkezlerinde çalışan kişilerle yaptığı röportajları yayınladı. Krematoryum merkezi çalışanları "Hastanelerden getirilen çok sayıda ceset resmi kayıtlara dahi eklenmeden yakılıyor" diye konuştu.
Çin'de görev yapan uluslararası yayın kuruluşlarının muhabirleri de "Bu yüzden Çin'in dünyayla neler paylaştığı konusunda şüpheci olmanın sebepleri var, çünkü virüsle ilgili bazı şeyler hakkında daha şeffaf olsalar da diğer yönlerden güvenilmez olmaya devam ediyorlar. Gerçek rakamlar açıklananın çok üzerinde" diye konuştu.
Çin'in artan hasta sayısını karşılayacak yatak ve personel kapasitesinin olmadığını öne süren yerel medya, olayların dünyada duyulmasıyla birlikte hastane yapım şovunun sahneye konulduğunu ve 24 saat canlı yayınla algı operasyonu yapıldığını iddia etti.
Bu arada Çin Komünist Partisi, koranavirüsle ilgili konuşulmaması yönünde halka yönelik baskılarını sürdürüyor. Bu yüzden olan biten birçok şeyin belki de hiç ortaya çıkmayabileceği endişesi yaşanıyor.