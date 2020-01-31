Çin çaresiz! Ölenleri yakıyorlar...

Çin'de görev yapan uluslararası yayın kuruluşlarının muhabirleri de "Bu yüzden Çin'in dünyayla neler paylaştığı konusunda şüpheci olmanın sebepleri var, çünkü virüsle ilgili bazı şeyler hakkında daha şeffaf olsalar da diğer yönlerden güvenilmez olmaya devam ediyorlar. Gerçek rakamlar açıklananın çok üzerinde" diye konuştu.