28 Ekim 2021, Perşembe
Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
Uçan araba teknoloji hamlesinin ardından uçan motosiklet projesi hayata geçti. Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet yaklaşık 6,5 milyon TL'ye satışa sunuldu. Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:15
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