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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı

Uçan araba teknoloji hamlesinin ardından uçan motosiklet projesi hayata geçti. Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet yaklaşık 6,5 milyon TL'ye satışa sunuldu. Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:15
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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
"XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor.
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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.
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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
XTurismo Limited Edition'larda bir konvansiyonel ve akülü dört adet motor bulunuyor.
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Çığır açan çılgın proje! Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, yeni üretimleriyle birlikte "Yeni bir hareket yöntemi sunmayı umduklarını" söyledi.