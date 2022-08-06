Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı henüz müzakere masasına bile taşınamadan Çin ve Tayvan arasında yılardır süren itilaf kızıştı ve dünya 'çifte savaş' korkusu yaşamaya başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların üçüncü gününde "Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını bildirdi. Peki Kinmen Adası nerede? İşte haberin detayları....