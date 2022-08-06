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Haberler Galeri Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı henüz müzakere masasına bile taşınamadan Çin ve Tayvan arasında yılardır süren itilaf kızıştı ve dünya 'çifte savaş' korkusu yaşamaya başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların üçüncü gününde "Ada'ya yönelik saldırı simülasyonları" yaptığını bildirdi. Peki Kinmen Adası nerede? İşte haberin detayları....

Giriş Tarihi: 06.08.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:42
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Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı'nda görüldü, bunlardan bazıları 'orta çizgi'yi geçti. Ada'daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir." ifadelerine yer verildi.

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Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Açıklamada, araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

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Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

Bu arada Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde dün gece Çin'e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.

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Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

İnsansız hava araçlarının Kinmen Adası ve yakınındaki Lieyu Adası ve Beiding Adacığı çevresinde görüldüğü, Tayvan ordusunun uyarı için fişekler ateşlediği bilgisi aktarıldı.

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Çifte savaş korkusu! Çin harekete geçti: Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı | Kinmen Adası nerede?

KİNMEN ADASI NEREDE?
Kinmen Adası, Çin kıyılarının yaklaşık 10 kilometre açığında yer alıyor.