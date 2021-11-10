Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Sahilde silahların patladığı sırada hiçbir şeyden haberi olmayan yüzlerce tatilci plajdaydı, bazıları restoranlarda yemek yiyordu ve bazıları da odalarında dinlendiyordu. Yerel medya, kartel üyelerinin iki kamyonla otele geldiğini, plajdaki iki kişiyi doğrudan hedef aldığnı ve ardından tekneyle kaçtığını bildirdi.