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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Meksika'da bir otelde kartel savaşı patlak verdi. Turistlerin olduğu bölgede meydana gelen çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Dünya basınında gündem olan çete savaşında uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi öldürüldü.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:40
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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Meksika'da bir otelde yaşanan kartel savaşının görüntüleri ortaya çıktı. İnsanların panik içinde kendilerini otel odalarına kapattığı olaylara dair güvenlik kameraları saniye saniye yaşananları görüntüledi.

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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Meksika'nın turizm merkezi Cancun'daki bir beş yıldızlı otelde rakip karteller geçtiğimiz hafta savaşa tutuştu, odaların kapılarına kurulan barikatlar dünyada şok etkisi yarattı. Özellikle ABD'li turistlerin ilgi gösterdiği beş yıldızlı Hyatt Ziva Riviera Cancun'da, Perşembe günü yerel saatle 15.00 sularında makineli tüfek sesleri duyuldu.

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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Sahilde silahların patladığı sırada hiçbir şeyden haberi olmayan yüzlerce tatilci plajdaydı, bazıları restoranlarda yemek yiyordu ve bazıları da odalarında dinlendiyordu. Yerel medya, kartel üyelerinin iki kamyonla otele geldiğini, plajdaki iki kişiyi doğrudan hedef aldığnı ve ardından tekneyle kaçtığını bildirdi.

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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

Görgü tanıkları, güpegündüz silah seslerinin duyulmasıyla büyük bir panik yaşandığını ve kalabalığın plajdan ve havuzlardan otele doğru can havliyle koştuğunu aktardı.

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Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri

SAKİNCE YÜRÜDÜLER

Güvenlik kameraları, bir grup suikastçının kaçmak için sürat teknelerine binmeden önce güpegündüz iki uyuşturucu satıcısını vurduğu Meksika'daki bir otelin yakınındaki bir plajda, sakince yürüdükleri anı yakaladı.