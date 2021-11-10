Çete savaşı dünyayı sarstı! İşte vahşetin görüntüleri
Meksika'da bir otelde kartel savaşı patlak verdi. Turistlerin olduğu bölgede meydana gelen çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Dünya basınında gündem olan çete savaşında uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi öldürüldü.
Giriş Tarihi: 10.11.2021
15:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
16:40
Meksika'da bir otelde yaşanan kartel savaşının görüntüleri ortaya çıktı. İnsanların panik içinde kendilerini otel odalarına kapattığı olaylara dair güvenlik kameraları saniye saniye yaşananları görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meksika'nın turizm merkezi Cancun'daki bir beş yıldızlı otelde rakip karteller geçtiğimiz hafta savaşa tutuştu, odaların kapılarına kurulan barikatlar dünyada şok etkisi yarattı. Özellikle ABD'li turistlerin ilgi gösterdiği beş yıldızlı Hyatt Ziva Riviera Cancun'da, Perşembe günü yerel saatle 15.00 sularında makineli tüfek sesleri duyuldu.
Sahilde silahların patladığı sırada hiçbir şeyden haberi olmayan yüzlerce tatilci plajdaydı, bazıları restoranlarda yemek yiyordu ve bazıları da odalarında dinlendiyordu. Yerel medya, kartel üyelerinin iki kamyonla otele geldiğini, plajdaki iki kişiyi doğrudan hedef aldığnı ve ardından tekneyle kaçtığını bildirdi.
Görgü tanıkları, güpegündüz silah seslerinin duyulmasıyla büyük bir panik yaşandığını ve kalabalığın plajdan ve havuzlardan otele doğru can havliyle koştuğunu aktardı.
SAKİNCE YÜRÜDÜLER
Güvenlik kameraları, bir grup suikastçının kaçmak için sürat teknelerine binmeden önce güpegündüz iki uyuşturucu satıcısını vurduğu Meksika'daki bir otelin yakınındaki bir plajda, sakince yürüdükleri anı yakaladı.