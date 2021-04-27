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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Koronavirüs pandemisinin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle hastanelerde yer kalmazken, oksijen tüpleri karaborsaya düştü. Ülkede durum daha da kötüleşirken bazı hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:23
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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran Hindistan'da Kovid-19 krizi derinleşiyor. Yalnızca Yeni Delhi'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.

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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarılarına sahne olan ülkeden yeni görüntüler geldi.

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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Sosyal medyaya yansıyan görüntü ülkedeki sağlık krizinin boyutunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

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Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Kovid-19 krizi nedeniyle ambulansların hastalara yetişemediği ülkede bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı.