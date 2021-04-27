Cesetler sokaklara saçıldı! Hastalar camdan atlayıp intihar ediyor

Koronavirüs pandemisinin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle hastanelerde yer kalmazken, oksijen tüpleri karaborsaya düştü. Ülkede durum daha da kötüleşirken bazı hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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