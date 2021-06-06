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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dünyanın güvenini kazanan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin sızan maillerinin yarattığı deprem devam ederken, bilim insanı katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 11:24
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