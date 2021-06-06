Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dünyanın güvenini kazanan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise sızan e-mail'leri ile gündemde.