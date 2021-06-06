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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dünyanın güvenini kazanan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin sızan maillerinin yarattığı deprem devam ederken, bilim insanı katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 11:24
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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

2019'un sün günlerinde halayımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 173 milyon 536 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 732 bine, iyileşenlerin sayısı 156 milyon 379 bine ulaştı.

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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs ile ilgili yaptığı açıklamalar ile dünyanın güvenini kazanan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise sızan e-mail'leri ile gündemde.

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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

Dr. Anthony Fauci'nin basına sızan e-maillerinde "virüsün laboratuvardan çıktığı" yönündeki iddia ve maske ile ilgili tutumunun görünenden farklı olduğunun ortaya çıkması, tartışmalara yol açtı.

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Canlı yayında ezber bozan sözler! Maske ve aşı mailleri ifşa oldu

ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, Fauci'nin Kovid-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.