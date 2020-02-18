Camilere saldırı hazırlığındaydılar! Muhbir yakalattı...

Tutuklananlar arasında şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan ve polis tarafından bir süredir takip edilen örgütün 53 yaşındaki aşırı sağcı lideri Werner S. de var. Örgütün saldırı planları ülkeyi şoke etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, "Kısa bir sürede bu seviyede radikalize olmuş insanların bulunduğu hücrelerin ortaya çıkması şoke edici" dedi.