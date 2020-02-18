Camilere saldırı hazırlığındaydılar! Muhbir yakalattı... Almanya'da çok sayıda camiye eş zamanlı terör saldırısı düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı örgüt çökertildi. 'Der harte Kern' (Sert Çekirdek) adlı örgüt ülkenin değişik eyaletlerinde küçük camileri basıp Yeni Zelanda benzeri katliam planlıyordu. Aralarında bir polisin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Giriş Tarihi: 18.02.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 08:35
ALMANYA'da çok sayıda camiye eşzamanlı terör saldırısı düzenlemeyi planlayan aşırı sağcı örgüt çökertildi. Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde, 'Der harte Kern' (Sert Çekirdek) adlı örgütün kurucusu ve destekçisi 12 kişi gözaltına alındı.
Avrupa'nın diğer ülkelerindeki ırkçılarla işbirliği yapan 12 kişiden 4'ü örgüt kurucusu, 8'i ise örgüte destek sağlıyor. Zanlılar, siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı terör örgütü kurmak ve bu örgüte destek vermekten tutuklandı.
Tutuklananlar arasında şiddet eylemleri yapma potansiyeli bulunan ve polis tarafından bir süredir takip edilen örgütün 53 yaşındaki aşırı sağcı lideri Werner S. de var. Örgütün saldırı planları ülkeyi şoke etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, "Kısa bir sürede bu seviyede radikalize olmuş insanların bulunduğu hücrelerin ortaya çıkması şoke edici" dedi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Hürriyet'in haberine göre; Zanl��ların, geçen yıl mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin öldüğü cami saldırılarının bir benzerini Almanya'da yapmayı planladıkları bilgisi polise ulaştı.
Alman basını, bir muhbirin kanlı saldırılar konunda yetkililere uyarıda bulunduğunu yazdı. Buna göre, 'Sert Çekirdek' adlı örgütün 10 üyesi, yakalanmadan bir hafta önce Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Minden kentinde toplandı. Toplantıya katılanların dördü, aynı zamanda yasa dışı aşırı sağ örgüt 'İmparatorluk Vatandaşı' üyesiydi.