Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

Modern insanların atası olarak kabul edilen Homo sapienslere ait fosillerinin bilinen en eski örneklerinden biri olan ve Omo I olarak adlandırılan kalıntılar, 1960'ların sonlarında keşfedildi ve daha önceki tarihleme girişimleri onların yaklaşık 200 bin yaşında olduğunu gösterdi.