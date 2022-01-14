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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?
Etiyopya'da bulunan antik insan fosillerini inceleyen bilim insanları yeni gelişmeleri açıkladı. Tarihin keşfini değiştirecek açıklamalar bilim dünyasının da olaylara yeni bir pencere açmasına neden olacak. Cambridge Üniversitesi bilim insanları, antik insan fosillerinin daha önce düşünülenden çok daha eski olduğunu ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:56Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:00