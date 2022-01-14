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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

Etiyopya'da bulunan antik insan fosillerini inceleyen bilim insanları yeni gelişmeleri açıkladı. Tarihin keşfini değiştirecek açıklamalar bilim dünyasının da olaylara yeni bir pencere açmasına neden olacak. Cambridge Üniversitesi bilim insanları, antik insan fosillerinin daha önce düşünülenden çok daha eski olduğunu ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:00
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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

İngiltere'de yer alan Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, Etiyopya'da keşfedilen antik insan fosillerinin daha önce düşünülenden çok daha eski olduğunu ortaya çıkardı.

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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

Modern insanların atası olarak kabul edilen Homo sapienslere ait fosillerinin bilinen en eski örneklerinden biri olan ve Omo I olarak adlandırılan kalıntılar, 1960'ların sonlarında keşfedildi ve daha önceki tarihleme girişimleri onların yaklaşık 200 bin yaşında olduğunu gösterdi.

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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

Omo I kalıntıları, Doğu Afrika Rift vadisinde yer alan güneybatı Etiyopya'daki Omo Kibish Formasyonu'nda bulundu

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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

230 BİN YILDAN DAHA ESKİ OLMASI GEREKİYOR

Ancak, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, kalıntıların bölgede 230 bin yıl önce meydana gelen devasa bir volkanik patlamanın öncesine ait olması gerektiğini buldu.

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Cambridge Üniversitesi bilim insanlarından tarihi aydınlatacak iddia! İnsanlık tarihi 230 bin yıldan daha mı eski?

Araştırmacılar, Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, fosillerin keşfedildiği tortulların üstünde ve altında bulunan volkanik kül katmanlarının altında yer alan kimyasal izleri tarihlendirdi.