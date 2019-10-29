29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

California'da orman yangınları devam ediyor

California'da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edilen California'da, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Öte yandan Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi. Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 01:56
  • 1
  • 23
California'da orman yangınları devam ediyor

California'da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

  • 2
  • 23
California'da orman yangınları devam ediyor

Yetkililer, hafta sonu bölgenin kuzey kısmında başlayan iki büyük yangına pazartesi Los Angeles şehri yakınlarındaki yeni bir orman yangının daha eklendiğini belirtti.

  • 3
  • 23
California'da orman yangınları devam ediyor

Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi.

  • 4
  • 23
California'da orman yangınları devam ediyor

Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

  • 5
  • 23
California'da orman yangınları devam ediyor

İtfaiye teşkilatından, yangınların çok hızlı yayıldığı, bölgede yaşayan herkesin alarm halinde bulunması uyarısı yapıldı.