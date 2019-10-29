California'da orman yangınları devam ediyor

California'da geçen haftadan beri süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edilen California'da, yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Öte yandan Los Angeles İtfaiye Teşkilatından (LAFD) yapılan açıklamada, "Getty" yangını adı verilen orman yangınının, ünlü starların pahalı evlerinin bulunduğu bölgeyi tehdit etmeye başladığı belirtildi. Aralarında NBA basketbol yıldızı LeBron James'in de bulunduğu binlerce kişinin tahliye edildiği, bölgede yaklaşık 2 bin 600 kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 01:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





