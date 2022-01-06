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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay
Son dakika haberine göre: Omicron varyantı dünyada baskın hale geldi. Türkiye de dahil çok sayıda ülkede görülen Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları hızla artarken mevsimsel grip (influenza) vakalarında da artış yaşanıyor. Peki Influenza ile koronavirüsün delta ve omicron varyanları arasındaki farklar nelerdir? Bu semptomlara dikkat...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:12Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:26