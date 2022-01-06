Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Omicron varyantı diğer koronavirüs varyantlarından daha hızlı yayılması ile dikkat çekerken son dönemlerde ınfluenza vakalarında da artış yaşandı. Peki Influenza, Delta ve Omicron semptomları birbirinden nasıl ayırt edilir? İşte Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detaylar. Bu semptomlara dikkat...