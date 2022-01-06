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Haberler Galeri Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Son dakika haberine göre: Omicron varyantı dünyada baskın hale geldi. Türkiye de dahil çok sayıda ülkede görülen Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları hızla artarken mevsimsel grip (influenza) vakalarında da artış yaşanıyor. Peki Influenza ile koronavirüsün delta ve omicron varyanları arasındaki farklar nelerdir? Bu semptomlara dikkat...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:26
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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Omicron varyantı diğer koronavirüs varyantlarından daha hızlı yayılması ile dikkat çekerken son dönemlerde ınfluenza vakalarında da artış yaşandı. Peki Influenza, Delta ve Omicron semptomları birbirinden nasıl ayırt edilir? İşte Influenza, Delta ve Omicron belirtileri arasında dikkat çeken detaylar. Bu semptomlara dikkat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

FARKLAR VE BENZERLİKLER NELER?

Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

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Bu semptomlara dikkat! Influenza, Omicron, Delta ve Influenza belirtileri arasında dikkat çeken detay

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.