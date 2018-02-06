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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

dünyaca ünlü sihirbazların gösterilerinde yer alan hileleri fark edebildiniz mi?

Giriş Tarihi: 06.02.2018 08:46 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 14:33
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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş.

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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor.

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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor.

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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
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Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir "zincir" çıkarır.