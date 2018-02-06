Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?

dünyaca ünlü sihirbazların gösterilerinde yer alan hileleri fark edebildiniz mi? James More tarafından gerçekleştirilen ve çok beğenilen bu göstetirinin sırrı bakın neymiş. Keskin bir kılıç üzerinde yatan More bu numarayı bakın nasıl yapıyor. More'un kıyafetinin altında bulunan özel bir mekanizma sayesinde bu gösteriyi gerçekleştiriyor. Yutkunma İğneleri Püf noktası: Bu hilenin yazarı Harry Houdini'ydi. İllüzyonist ipliği ve 50 iğneyi yutar ve ardından 50 iğnenin hepsiyle birlikte doğaçlamalı bir 'zincir' çıkarır. Açıklama: Sihirbaz aslında iğneleri yutmaz, fakat bir bardak suya tükürür. Doğru ışık efektleri sayesinde kimse bunu görmez. Bunları yaparken 'zincir', illüzyonistin ağzının içinde bir parça kahverengi kartonun etrafında sarılmış durumdadır ve ardından gizli olan bu zinciri ağzından çıkarır. Sihirli Sandalye Hile: İllusionist bir sandalyeye oturur. Sonra asistanları sandalyeyi çıkarır, yani sihirbaz hareketsiz ve havada oturur.