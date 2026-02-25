CANLI YAYIN
Brezilya'dan acı kareler: Sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yapılan açıklamada kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Minas Gerais eyaletinin itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerde can kaybının arttığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, alarm durumunun sürdüğünü açıklayarak halktan riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Yapılan açıklamada felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bilgisine yer verilirken, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, zor bir zamandan geçtiklerini söyleyerek, "Çok üzücü bir an yaşıyoruz. Son derece yağışlı bir geceydi, birkaç saat içinde neredeyse bir aylık yağış miktarı düştü. Bölgede binlerce kişi elektrik ve su hizmetinden yoksun kaldı. Tahliye edilenler için çeşitli okullar geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. İlk insani yardım kamyonları yola çıktı." diye konuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin seferber olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sel felaketi nedeniyle evsiz kalan en az 440 kişi barınaklara dönüştürülen spor salonlarında ikamet ediyor.

Acil durum ekipleri, özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz ve çamur altında kalan kurbanları aramaya devam ediyor.

