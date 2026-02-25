Brezilya'dan acı kareler: Sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya'da 23 Şubat'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yapılan açıklamada kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Minas Gerais eyaletinin itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerde can kaybının arttığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, alarm durumunun sürdüğünü açıklayarak halktan riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Yapılan açıklamada felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığı bilgisine yer verilirken, kayıp 40 kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

