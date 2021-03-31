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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 658 bin 109'a çıkarken, 3780 kişi de hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 11:03
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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 780 kişi yaşamını yitirdi.

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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 658 bin 109'a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 11 milyon 74 bin 483'e yükseldi.

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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 3 bin 780 ölüm kaydedildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Böylece toplam ölü sayısı 317 bin 646'ya çıktı.

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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

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Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti


Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.