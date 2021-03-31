Brezilya'da mutasyon kabusu! Son 24 saatte 3780 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 3 bin 780 ölüm kaydedildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek COVID-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Böylece toplam ölü sayısı 317 bin 646'ya çıktı.