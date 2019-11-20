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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da, kırsaldaki protesto ve yol kapatmalardan ötürü başkent La Paz ve diğer vilayet merkezlerinde doğal gaz, LPG, akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yumurta, beyaz et temin edebilen seyyar satıcı ve iş yerleri ile akaryakıt bulunan istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 09:33
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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!
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Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!