Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı! Varlık içinde yokluğa düştüler!

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da, kırsaldaki protesto ve yol kapatmalardan ötürü başkent La Paz ve diğer vilayet merkezlerinde doğal gaz, LPG, akaryakıt ve gıda sıkıntısı yaşanıyor. Yumurta, beyaz et temin edebilen seyyar satıcı ve iş yerleri ile akaryakıt bulunan istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.