Birçok liderle bir araya gelmişti! Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Covid-19'a yakalandı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, G20 Zirvesi için geldiği Endonezya'da Covid-19'a yakalandığını açıkladı. ASEAN liderleriyle temaslarda bulunan Hun Sen, bu hafta Bangkok'ta yapılacak APEC zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı toplantıları da iptal etti.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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