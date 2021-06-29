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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Son dakika haberine göre; Delta varyantının pençesindeki Hindistan'dan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel koronavirüsten ölenlerin mezarlarının açılmasına neden olurken, uzmanlar bu durumun virüsün daha da yayılmasına neden olabileceği uyarsındı bulundu.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:18
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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) Delta varyantı ile can almaya devam ediyor.

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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Delta varyantının çıktığı ülke olan Hindistan'da kriz bitmek bilmiyor. Pandemi nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu ülkede defin işlemlerine de yetişilemiyor.

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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Bu nedenle ülkede cesetler üst üste yakılıyor ya da hızlıca gömülüyor. Derin kazılmayan ve kimi zaman topluca gömülen bedenler inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Mevsimsel muson yağmurlarının başlaması ile meydana gelen sel virüs nedeniyle yaşamını yitirip sahile gömülen insanların cesetleri ortaya çıkardı.

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Bir ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüsten ölenlerin cesetleri su üstünde yüzüyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde bulunan Allahabad kentinde yaşanan olayda onlarca cansız bedenin Ganj Nehri'nde yüzdüğü görüldü.