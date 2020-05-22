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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Ukrayna'nın Slobozhanshchyna bölgesinde binlerce tank ilk kez görüntülendi. Rus sınırına 50 kilometre mesafede görüntülenen eski tanklar adeta bölgeyi tank mezarlığına çevirmiş.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:03
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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
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Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...