22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...

Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...

Ukrayna'nın Slobozhanshchyna bölgesinde binlerce tank ilk kez görüntülendi. Rus sınırına 50 kilometre mesafede görüntülenen eski tanklar adeta bölgeyi tank mezarlığına çevirmiş.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 13:03
  • 1
  • 25
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...

Tank mezarlığı Rus sınırına 50 kilometre mesafede bulunuyor.

  • 2
  • 25
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...

İşte dünyanın en büyük tank mezarlığından kareler...

  • 3
  • 25
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
  • 4
  • 25
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
  • 5
  • 25
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...
Binlercesi böyle görüntülendi! Adeta mezarlığa dönmüş...