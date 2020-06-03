Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Çin hakkında corona virüs salgınıyla ilgili olarak aylarca gizlenen bir rapor ortaya çıktı. Basına sızan rapora göre, Çinli yetkililer virüsle ilgili ilk bulgulara ulaşmasına rağmen verileri Dünya Sağlık Örgütü'yle paylaşmadı. DSÖ'nün Çin'deki yetkilisi "Daha önce harekete geçseydik daha çok hayat kurtarabilirdik" açıklamasını yaptı.