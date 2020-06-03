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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Çin hakkında corona virüs salgınıyla ilgili olarak aylarca gizlenen bir rapor ortaya çıktı. Basına sızan rapora göre, Çinli yetkililer virüsle ilgili ilk bulgulara ulaşmasına rağmen verileri Dünya Sağlık Örgütü'yle paylaşmadı. DSÖ'nün Çin'deki yetkilisi "Daha önce harekete geçseydik daha çok hayat kurtarabilirdik" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 16:32
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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli önlemleri almamakla eleştirilen Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. DSÖ'nün basına sızan raporlarına göre, örgütün Çin'den bilgileri çok geç aldığı, bunun da binlerce hayatın kurtarılmasının önüne geçtiği belirtiliyor.

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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Koronavirüs dünya genelinde 6 milyonu aşkın insana bulaşırken, ölü sayısında da 400 bin sınırına adım adım yaklaşılıyor. Salgının ortaya çıktığı Çin'le ilgili iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor.

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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Çin'le ilgili sızan raporlarını haberleştiren Associated Press, DSÖ ile Pekin yönetimi arasında yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi. DSÖ, salgının duyulmaya başladığı Ocak ayında Çin ile koordineli hareket ettiklerini söylese de resmi açıklamaların ardında tam tersinin yaşandığı ortaya çıktı.

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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

ÇİNLİ YETKİLİLER İLK BULGULARI DSÖ'YLE PAYLAŞMADI
Virüsle ilgili üç ayrı laboratuvarda inceleme yürüten Çinli yetkililerin, ilk bulgulara ulaşmasına rağmen bunu DSÖ'yle paylaşmadığı ve süreci yaklaşık 2 hafta geciktirdiği öne sürüldü.

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Binlerce insan boşuna öldü! Çinliler o verileri paylaştı

Raporlarda DSÖ'den Dr. Maria van Kerkhove'nin buna istinaden, "Çok az bilgiyle ilerliyoruz. Bu uygun bir plan yapmamız için yeterli değil" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.