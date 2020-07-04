Bilim insanlarından önemli uyarı: Koronavirüs mutasyona uğradı artık daha bulaşıcı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip corona virüsün (Covid-19) D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu açıkladı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, mutasyona uğramış yeni türün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ancak, araştırmacılar mutant virüsün orjinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL