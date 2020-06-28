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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 10 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek kişinin nefes almasını engelliyor. Öte yandan koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil. ABD'deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 28.06.2020 08:50Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 08:52