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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 10 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek kişinin nefes almasını engelliyor. Öte yandan koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil. ABD'deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 28.06.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 08:52
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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

California'nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nden doktor Eric Topol, "Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük" açıklamasında bulundu.

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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

DİĞERLERİNDEN DAHA FARKLI
Korona hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor.

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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

COVID-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago'daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.

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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

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Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsün tek hedefi akciğerler değil!

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.