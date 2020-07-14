Bilim insanları açıklayamadı! Şoke eden görüntü... Ünlü bilim adamı ölmeden önce kendisini kayıt altına alarak ABD'de çok gizli projelerin yürütüldüğü Nevada eyaletindeki "Area 51" olarak adlandırılan askeri üstte dünyaya ziyarete gelen uzaylıların varlığıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Giriş Tarihi: 14.07.2020 06:40
2014 yılı Ağustos ayında kaydedilen videoda ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman bu merkezde mühendis olarak çalışırken gizlice ele geçirilmiş uzaylıların fotoğraflarını yayınladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.
Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.
Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...
Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.