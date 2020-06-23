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Haberler Galeri Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) semptomları arasında koku kaybı da yer alıyor. Bilim insanları virüsün neden böyle bir semptomun oraya çıkmasına neden olduğuna dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:59
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Corona virüsün pek çok viral enfeksiyonlarda olduğu gibi koku kaybına yol açtığı uzun bir süredir biliniyordu. Bu duruma neyin neden olduğu ise bir süredir bilim dünyasının merceğindeydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Science Alert'ın Sage Journal'da yayınlanan bilimsel araştırmaya dayandırdığı haberine göre, corona virüsün neden olduğu koku kaybı, diğer hastalıklardan farklı şekilde meydana geliyor.

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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Corona virüsün üst solunum yolunu kaplayan hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 isimli proteinlere bağlandığını biliyoruz. Yapılan son araştırmaya göre, ACE2 koku alma nöronlarını destekleyen hücrelerde tespit edildi.

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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Araştırmaya göre bu durum bu hücrelerin bulunduğu bölgenin şişmesine neden olduğundan koku alma duyusu kayboluyor. Şişlik geçtikten yani ACE2 etkisini kaybettikten sonra ise koku alma duyusu geri geliyor.

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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

CORONA VİRÜS HAKKINDAKİ SORULARA BİLİMSEL YANITLAR
Dünyanın bir numaralı gündem maddesi corona virüs hakkında hâlen yanıtı merak edilen birçok soru var. Bilim insanları bir an önce bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. İşte şu ana kadar bulunan bilimsel yanıtlar...