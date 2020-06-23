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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Yeni tip corona virüsün (Covid-19) semptomları arasında koku kaybı da yer alıyor. Bilim insanları virüsün neden böyle bir semptomun oraya çıkmasına neden olduğuna dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 10:53Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 10:59
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
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Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?