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Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CNN International'ın aktardığı yeni araştırmalar, insan embriyolarının DNA'sının bugüne kadarki en yüksek hassasiyetle düzenlenebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları bunun gelecekte kalıtsal hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtirken, uzmanlar araştırmanın insan genetiğine müdahale, "tasarım bebek" ihtimali ve etik sınırlar konusunda ciddi tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 1

CNN International'ın haberine göre iki ayrı bilimsel çalışma, insan embriyolarının DNA'sının önceki yöntemlere göre çok daha hassas biçimde değiştirilebildiğini ortaya koydu. Araştırmalarda, tüp bebek tedavisi gören kişilerin araştırma amacıyla bağışladığı embriyolar kullanıldı.

Bilim insanları, elde edilen sonuçların gelecekte kalıtsal hastalıkların nesilden nesile aktarılmasını önlemeye yönelik çalışmalara katkı sağlayabileceğini ifade ederken, bu gelişmenin insan embriyolarının genetik yapısına müdahale edilmesi konusundaki etik tartışmaları yeniden alevlendiriyor.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 2

Bilim insanlarına göre bu gelişme, gelecekte anne ve babadan çocuklara aktarılabilecek kalıtsal hastalıkların embriyo aşamasında ortadan kaldırılmasının önünü açabilir. Ancak araştırmacılar, bu teknolojinin klinik uygulamaya geçmesi için hâlâ çözülmesi gereken çok sayıda güvenlik ve daha önemlisi etik sorunun bulunduğunun altını çiziyor.

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Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 3

70 ÜLKEDE YASAK

İnsan germ hattı düzenlemesi, yani embriyolarda yapılan ve sonraki nesillere aktarılabilecek genetik değişiklikler, bugün yaklaşık 70 ülkede yasal olarak yasak veya ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda.

Bilim çevreleri, bu alandaki en büyük endişenin yapılacak genetik değişikliklerin yalnızca doğacak çocuğu değil, gelecek nesilleri de etkileyebilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 4

YENİ YÖNTEM ESKİ CRISPR'DAN ÇOK DAHA HASSAS

Haberde öne çıkan en önemli gelişme ise "Base Editing" (baz düzenleme) olarak adlandırılan yeni teknoloji.

Klasik CRISPR-Cas9 sistemi DNA'da çift zincir kırığı oluştururken, yeni yöntem DNA'nın yalnızca tek bir harfini değiştiriyor. Bilim insanlarına göre bu sayede istenmeyen kromozom hasarlarının oluşma ihtimali önemli ölçüde azalıyor.

Bu yöntem ilk kez 2022 yılında İngiltere'de, diğer tüm tedavi seçenekleri tükenen lösemi hastası bir genç kızın bağışıklık hücrelerini değiştirmek amacıyla klinik araştırmada kullanıldı. Daha sonra sekiz çocuk ve iki yetişkin daha aynı tedaviyi aldı. Geçen yıl ise doktorlar, nadir ve ölümcül bir genetik hastalık olan CPS1 eksikliğiyle doğan bir bebeği yine baz düzenleme yöntemiyle tedavi etti.

Şimdi ise iki yeni araştırma, tüp bebek tedavisi gören kişiler tarafından araştırma amacıyla bağışlanan insan embriyolarının gelişimin en erken aşamalarında aynı tekniği kullandı. Her iki araştırma grubu da, yöntemin yüksek hassasiyeti sayesinde istenmeyen kromozomal bozukluk riskinin azaldığını tespit etti.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Kathy Niakan, yaklaşık 3 milyar baz çifti içeren insan genomunda tek bir bazın hassas şekilde değiştirilebilmesini "inanılmaz bir başarı" olarak değerlendirdi.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 5

İLK KEZ İNSAN EMBRİYOLARINDA DENENDİ

Araştırmalarda, tüp bebek tedavisi gören ailelerin araştırma amacıyla bağışladığı insan embriyoları kullanıldı.

Cambridge Üniversitesi ekibi, embriyo gelişiminde kritik rol oynayan NANOG genini incelerken; Columbia Üniversitesi'nden Dietrich Egli ve ekibi ise kolesterol metabolizmasını düzenleyen PCSK9 ile fetal hemoglobini kodlayan HBG genleri üzerinde çalışma yürüttü.

Her iki ekip de yeni yöntemin, önceki tekniklere göre çok daha az kromozomal bozukluğa yol açtığını belirledi.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 6

ANCAK TEHLİKE HENÜZ ORTADAN KALKMADI

Araştırmalar kalıtsal hastalıkların taşınmaması noktasında umut verici sonuçlar ortaya koysa da bilim insanları henüz güvenli bir noktaya ulaşılmadığını vurguluyor.

Embriyolarda bazı hücrelerin düzenlenirken bazılarının değişmeden kalması anlamına gelen mozaiklik (mosaicism) sorunu devam ediyor.

Ayrıca hedeflenmeyen bölgelerde meydana gelen "hedef dışı" mutasyonlar da önemli risk oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, embriyonun ileride tüm vücudu oluşturacak olması nedeniyle ciddi güvenlik kaygıları yaratıyor.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 7

2018'DEN BU YANA SÜREN TARTIŞMA

Haberde, Çinli araştırmacı He Jiankui olayı da hatırlatılıyor.

Jiankui, 2018 yılında HIV'e dirençli olduklarını iddia ettiği genetiği değiştirilmiş iki bebeğin doğduğunu açıklamış, bu deney bilim dünyasında büyük tepki toplamıştı.

Araştırmacı daha sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 8

'TASARIM BEBEKLER' ENDİŞESİ

Bilim insanlarının en büyük çekincelerinden biri de teknolojinin yalnızca hastalıkları önlemek için değil, fiziksel veya zihinsel özellikleri değiştirmek amacıyla kullanılabilmesi.

Chicago Üniversitesi'nden etik uzmanı Laurie Zoloth, bunun gelecekte genetik olarak seçilmiş "tasarım bebekler" dönemini başlatabileceği uyarısında bulundu.

Zoloth, genetik hastalıkların önlenmesi ile insan özelliklerinin geliştirilmesi arasındaki çizginin zamanla bulanıklaşabileceğini belirtti.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 9

BİLİM İNSANLARI: YOLUN HENÜZ BAŞINDAYIZ

Araştırmacılar, mevcut sonuçların büyük önem taşıdığını ancak klinik uygulamaya geçilmesinin yakın olmadığını vurguluyor.

Columbia Üniversitesi'nden Dietrich Egli, süreci "uzun bir merdiven"e benzeterek, yalnızca ilk birkaç basamağın çıkıldığını ifade etti.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 10

TOPLUM İKİYE BÖLÜNDÜ

Haberde yer verilen kamuoyu araştırmasına göre İngiltere, Hollanda ve İspanya'da katılımcıların çoğunluğu, ölümcül kalıtsal hastalıkları önlemek amacıyla embriyolarda gen düzenlenmesini destekliyor.

İtalya'da ise destek oranı yüzde 50'nin altında kaldı.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 11

ARAŞTIRMANIN AMACI SADECE "TASARIM BEBEK" DEĞİL

Uzmanlar, embriyo gen düzenleme çalışmalarının yalnızca genetiği değiştirilmiş bebekler üretmek için yapılmadığını vurguluyor.

Bu araştırmalar sayesinde tüp bebek tedavisinde embriyoların neden gelişimini durdurduğu, neden rahme tutunamadığı ve neden gebeliklerin başarısız olduğu daha iyi anlaşılabilecek.

Ayrıca mevcut genetik tarama yöntemlerinin yetersiz kaldığı çok nadir kalıtsal hastalıkların tedavisinde de gelecekte yeni seçenekler sunabileceği değerlendiriliyor.

Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler! 12

ARAŞTIRMA ENDİŞE VERİYOR

Haberde yer verilen uzman görüşlerinde, embriyolarda gen düzenleme çalışmalarının yalnızca hastalıkların önlenmesi amacıyla sınırlı kalmayabileceği, ileride fiziksel veya biyolojik özelliklerin seçildiği "tasarım bebekler" tartışmasını da beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Özellikle teknolojinin kötüye kullanılma ihtimali, etik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

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