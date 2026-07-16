Bilim dünyasında endişe verici araştırma: Amaç genetiği değiştirilmiş tasarım bebekler!

CNN International'ın haberine göre iki ayrı bilimsel çalışma, insan embriyolarının DNA'sının önceki yöntemlere göre çok daha hassas biçimde değiştirilebildiğini ortaya koydu. Araştırmalarda, tüp bebek tedavisi gören kişilerin araştırma amacıyla bağışladığı embriyolar kullanıldı.

Bilim insanlarına göre bu gelişme, gelecekte anne ve babadan çocuklara aktarılabilecek kalıtsal hastalıkların embriyo aşamasında ortadan kaldırılmasının önünü açabilir. Ancak araştırmacılar, bu teknolojinin klinik uygulamaya geçmesi için hâlâ çözülmesi gereken çok sayıda güvenlik ve daha önemlisi etik sorunun bulunduğunun altını çiziyor.

Bilim çevreleri, bu alandaki en büyük endişenin yapılacak genetik değişikliklerin yalnızca doğacak çocuğu değil, gelecek nesilleri de etkileyebilmesi olduğuna dikkat çekiyor.

İnsan germ hattı düzenlemesi, yani embriyolarda yapılan ve sonraki nesillere aktarılabilecek genetik değişiklikler, bugün yaklaşık 70 ülkede yasal olarak yasak veya ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda.

YENİ YÖNTEM ESKİ CRISPR'DAN ÇOK DAHA HASSAS

Haberde öne çıkan en önemli gelişme ise "Base Editing" (baz düzenleme) olarak adlandırılan yeni teknoloji.

Klasik CRISPR-Cas9 sistemi DNA'da çift zincir kırığı oluştururken, yeni yöntem DNA'nın yalnızca tek bir harfini değiştiriyor. Bilim insanlarına göre bu sayede istenmeyen kromozom hasarlarının oluşma ihtimali önemli ölçüde azalıyor.

Bu yöntem ilk kez 2022 yılında İngiltere'de, diğer tüm tedavi seçenekleri tükenen lösemi hastası bir genç kızın bağışıklık hücrelerini değiştirmek amacıyla klinik araştırmada kullanıldı. Daha sonra sekiz çocuk ve iki yetişkin daha aynı tedaviyi aldı. Geçen yıl ise doktorlar, nadir ve ölümcül bir genetik hastalık olan CPS1 eksikliğiyle doğan bir bebeği yine baz düzenleme yöntemiyle tedavi etti.

Şimdi ise iki yeni araştırma, tüp bebek tedavisi gören kişiler tarafından araştırma amacıyla bağışlanan insan embriyolarının gelişimin en erken aşamalarında aynı tekniği kullandı. Her iki araştırma grubu da, yöntemin yüksek hassasiyeti sayesinde istenmeyen kromozomal bozukluk riskinin azaldığını tespit etti.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Kathy Niakan, yaklaşık 3 milyar baz çifti içeren insan genomunda tek bir bazın hassas şekilde değiştirilebilmesini "inanılmaz bir başarı" olarak değerlendirdi.