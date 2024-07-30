30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu'nun sinsi planı devrede

Gerilimin tavan yaptığı Tel Aviv-Beyrut hattında gergin bekleyiş devam ediyor. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'in Lübnan'a karşı topyekün bir savaşa girişip girişmeyeceği merak ediliyor. Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 09:19 Güncelleme: 30.07.2024 09:19
  • 1
  • 12
Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu’nun sinsi planı devrede
İsrail'in 27 Temmuz'da Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine taraflar arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında devam eden çatışmalar farklı bir aşamaya geçti.
  • 2
  • 12
Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu’nun sinsi planı devrede
Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik olası bir saldırı için herkes gözlerini İsrail ordusuna çevirmiş durumda.
  • 3
  • 12
Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu’nun sinsi planı devrede

UÇUŞLAR KISMEN BAŞLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verilecek yanıtın "şekli ve zamanlaması" konusunda karar verme yetkisi verdi.

  • 4
  • 12
Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu’nun sinsi planı devrede
Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi. Diğer iki yetkili de ülkenin birkaç günlük çatışma ihtimaline hazırlık yaptığını belirtti.
  • 5
  • 12
Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu’nun sinsi planı devrede
Lübnan Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırısının "sınırlı" olacağına dair güvence aldıklarını açıkladı.