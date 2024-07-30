Beyrut-Tel Aviv hattında kriz! Savaş çanları çalıyor! Katil Netanyahu'nun sinsi planı devrede

Gerilimin tavan yaptığı Tel Aviv-Beyrut hattında gergin bekleyiş devam ediyor. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'in Lübnan'a karşı topyekün bir savaşa girişip girişmeyeceği merak ediliyor. Reuters'a göre, İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'a zarar vermek istediğini ancak bölgeyi topyekun bir savaşa sürüklemek istemediğini söyledi.