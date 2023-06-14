14 Haziran 2023, Çarşamba
Batı'da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu
Sözde insan haklarının savunuculuğunu üstlenen Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayette ilk sıralarda ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa yer aldı. Batı'dan gelen kadına şiddete yönelik veriler acı gerçeği gözler önüne serdi. Almanya'da yapılan bir anketin sonucu akıllara durgunluk verirken, her 3 erkekten biri kadına şiddeti 'normal' kabul ediyor.
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:37
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