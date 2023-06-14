14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Batı'da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

Batı'da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

Sözde insan haklarının savunuculuğunu üstlenen Batı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Kadına şiddet, taciz, tecavüz, cinayette ilk sıralarda ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa yer aldı. Batı'dan gelen kadına şiddete yönelik veriler acı gerçeği gözler önüne serdi. Almanya'da yapılan bir anketin sonucu akıllara durgunluk verirken, her 3 erkekten biri kadına şiddeti 'normal' kabul ediyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:37
  • 1
  • 19
Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

İnsan haklarının savunucusu olduğunu iddia eden ver bulduğu her fırsatta yerli yersiz insanlık dersi vermeye kalkan 'Batı'nın medeniyeti bu mu?' dedirtecek skandal sonuçlar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

İNGİLTERE'DE KADINA YÖNELİK 'ŞİDDET SALGINI'

İngiltere'de son dönemlerde artan kadına cinayetleri 'şiddet salgını' olarak nitelendirilmeye başlandı. Kadın düşmanlığının cezai suç kapsamına alınması gerektiği belirtilen ülkenin başkentinde, kadınların sokakta yürürken cinayete kurban gittiği belirtildi. Üstelik ülkede kadına yönelik şiddet şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği de bilinen bir gerçek…

  • 3
  • 19
Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi (NPCC), Ekim 2021-Mart 2022 döneminde her 10 şikayetten dokuzunun davayla sonuçlanmadığını açıklamıştı.

  • 4
  • 19
Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

GERÇEK RAKAMLAR BİLİNENDEN ÇOK DAHA FAZLA

İngiliz polisinin bir çok davayı kasıtlı olarak görmezden geldiği hatta eğer bu şikayetler bir meslektaşı için geldiyse işlem yapmadan kapattığı, raporlarda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Bu nedenle elde edilen rakamların gerçek değerlerden oldukça uzak olduğu ifade ediliyor.

  • 5
  • 19
Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

YILDA 94 BİN KADIN TACİZE UĞRUYOR

Fransa'da ise durum bundan da kötü…2022 yılına ait bir rapora göre ülkede her 2 günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor. Yapılan bir ankete göre ülkede her 2 kadından biri cinsel saldırıya maruz kalırken ülkede her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu.