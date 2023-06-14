Batı’da kadına şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet! Gerçek yüzleri ortaya çıktı | Akıllara durgunluk veren anket sonucu

YILDA 94 BİN KADIN TACİZE UĞRUYOR

Fransa'da ise durum bundan da kötü…2022 yılına ait bir rapora göre ülkede her 2 günde bir kadın bir erkek tarafından öldürülüyor. Yapılan bir ankete göre ülkede her 2 kadından biri cinsel saldırıya maruz kalırken ülkede her yıl ortalama 94 bin kadın tecavüze uğradı ya da tecavüz girişimi mağduru oldu.