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Batı medyasından 6'lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! "Son derece zor" diyerek duyurdular

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi "zoraki" olarak bir araya gelen 6'lı koalisyonda yaşanan kaos devam ediyor. Meral Akşener'in önce masayı dağıttığı ardından geri adım attırılarak tekrar oturtulduğu masanın bazı ortakları Batı medyasına konuştu. Ortaklar HDP'nin desteğinin önemli olduğunu ifade ederken, Financial Times ise 6 benzemezden oluşan koalisyondaki ideoloji farklılıklarının "birlikte hareket etmeyi zorlaştırdığını" yazdı.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:00
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Batı medyasından 6’lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! Son derece zor diyerek duyurdular

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için "2023'ün en önemli seçimlerinden biri" ifadesini kullanan dünya basını, son dönemlerde muhalefet cephesinde yaşananları anbean takip ediyor. Son olarak, 6'lı koalisyondan yetkililer ile bir araya gelen Reuters, HDP meselesini gündeme taşıdı. Financial Times ise, muhalefetin ortak hareketin zorluğuna dikkat çekti.

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Batı medyasından 6’lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! Son derece zor diyerek duyurdular

"Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya" ifadelerini kullanan Financial Times, Kılıçdaroğlu'nın çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti.

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Batı medyasından 6’lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! Son derece zor diyerek duyurdular

Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin "son derece zor" olacağı yazlıldı.

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Batı medyasından 6’lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! Son derece zor diyerek duyurdular

HDP'nin oylarının muhalefet için dikkate değer olduğu, yaklaşık yüzde 10-15 kararsız seçmenin bulunduğuna da dikkat çekildi.

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Batı medyasından 6’lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! Son derece zor diyerek duyurdular

Öte yandan Reuters Millet İttifakı'ndan yetkililer ile görüştü. Muhalefet partilerinin, HDP ile görüşmeleri desteklediği belirtilse de seçmenin aynı fikirde olmayabileceği ifade edildi.