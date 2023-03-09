09 Mart 2023, Perşembe
Batı medyasından 6'lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! "Son derece zor" diyerek duyurdular
14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi "zoraki" olarak bir araya gelen 6'lı koalisyonda yaşanan kaos devam ediyor. Meral Akşener'in önce masayı dağıttığı ardından geri adım attırılarak tekrar oturtulduğu masanın bazı ortakları Batı medyasına konuştu. Ortaklar HDP'nin desteğinin önemli olduğunu ifade ederken, Financial Times ise 6 benzemezden oluşan koalisyondaki ideoloji farklılıklarının "birlikte hareket etmeyi zorlaştırdığını" yazdı.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:00
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