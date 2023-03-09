Batı medyasından 6'lı yorumu: Farklı ideoloji hantal koalisyon! "Son derece zor" diyerek duyurdular

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için "2023'ün en önemli seçimlerinden biri" ifadesini kullanan dünya basını, son dönemlerde muhalefet cephesinde yaşananları anbean takip ediyor. Son olarak, 6'lı koalisyondan yetkililer ile bir araya gelen Reuters, HDP meselesini gündeme taşıdı. Financial Times ise, muhalefetin ortak hareketin zorluğuna dikkat çekti.