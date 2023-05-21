21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Batı medyası neden Başkan Erdoğan'a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Batı medyası neden Başkan Erdoğan'a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Son dakika haberi | Batı gözünü 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Türkiye'ye çevirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı medyası açık bir şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlarken, Modern Diplomacy isimli Avrupalı medya kuruluşu Batı medyasında yer alan Erdoğan karşıtlığının altındaki kirli planı gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 08:22
  • 1
  • 7
Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası son zamanlarda bu politikasından dönmüş durumda.

  • 3
  • 7
Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Avrupa'daki akademik çalışmaları ve gazeteleri inceleyen Modern Diplomacy'de ise "Batı medyasının niçin Başkan Erdoğan'ı kötülemeye çalıştığı" ile ilgili bir analize yer verildi.

  • 4
  • 7
Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

"Kitle iletişim araçları yalnızca olaylar hakkında haber yapmakla kalmaz, bunun yanı sıra kamuoyunu istediği yöne de çevirebilir" yargısına yer verilen haberde "Medyanın kamuoyu üstündeki etkisi göz ardı edilemez. Erdoğan hakkında çıkan olumsuz haberler sonucunda insanlar gerçek olmayan haberlere daha çok inanmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

  • 5
  • 7
Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Okuyucuları uyaran gazete, "Erdoğan'ın politikaları ve liderliği hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek gerek ve Batı'nın haberleriyle sınırlı kalmamak gerek. Batı medyası Erdoğan'a karş ön yargılı bir politika izliyor" dedi.