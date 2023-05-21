21 Mayıs 2023, Pazar
Batı medyası neden Başkan Erdoğan'a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı
Son dakika haberi | Batı gözünü 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Türkiye'ye çevirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı medyası açık bir şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlarken, Modern Diplomacy isimli Avrupalı medya kuruluşu Batı medyasında yer alan Erdoğan karşıtlığının altındaki kirli planı gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 21.05.2023 08:22
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