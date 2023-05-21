Batı medyası neden Başkan Erdoğan’a karşı? 28 Mayıs öncesi Avrupalı gazete açık açık anlattı

Türkiye'de seçimler 2. tura kalmışken hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.