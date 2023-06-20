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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Ege'de uluslararası kuralları hiçe sayarak yaptığı göçmen zulmünde bu kez faka bastı. Batı medyası, 81 kaçak göçmenin öldüğü, yüzlercesinin kaybolduğu son faciada Yunanistan'ın tekneyi 7 saat boyunca bilerek ölüme terk ettiğini delilleriyle ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:59
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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

Yunanistan açıklarında 14 Haziran'da yaşanan ve son zamanların en ölümcül göçmen faciası olarak kayıtlara geçen felakete dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

Bozuk motoru ile yaklaşık 750 göçmen eşliğinde Libya'dan hareket eden teknenin alabora olması sonucu 79 kişi yaşamını yitirmişti. Dün bölgede 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

Faciadaki toplam ölü sayısı 81'e çıktı. 104 kişinin kurtarıldığı felakette 500'den fazla göçmene ise hâlâ ulaşılamadı.

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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

AÇIKLAMALAR TUTARSIZ
Yeni günyüzüne çıkan bilgilere göre teknenin, kaza öncesi denizde yaklaşık 7 saat hareketsiz beklediği ortaya çıktı. Yaşanan felaketin ardından Yunan yetkililerinin verdiği bilgiler sorgulanıyor.

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Batı medyası delilleri ile ifşa etti! Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan faka bastı

Yunan sahil güvenliği teknenin hareketsiz kalmadığını ve o saatlerde İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu iddia ederken, Yunan yetkililer, gemiden herhangi bir yardım çağrısı gelmediğini ve son ana kadar gemidekilerin tehlikede olmadıklarını ileri sürüyor.